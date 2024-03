Russia, studente chiama il wi-fi "Gloria all'Ucraina": 10 giorni di carcere

Tgcom24

Il 6 marzo la polizia russa aveva scoperto la rete wi-fi "incriminata" all'interno di un dormitorio della Casa universitaria dello studente sulla Prospettiva Lomonosovsky. Dopo aver individuato il proprietario del router, gli agenti hanno perquisito la sua stanza.

Leggi Anche Ucraina sorella e Donbass russo: Mosca cambia i libri di storia per studenti

Il motto "Slava Ukraini" è stato incluso in un recente registro in cui le autorità russe hanno raccolto le cosiddette "organizzazioni naziste". Per la legislazione russa, il reato ascritto a Tarasov è tecnicamente un illecito amministrativo. In caso di ripetuta violazione, lo studente potrebbe affrontare un processo penale.