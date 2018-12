Russia, "Salvate Masha e Dasha": la battaglia dei medici per le modelle gemelle anoressiche

Masha e Dasha Ledeneva nella pagina Facebook di Evalenamakeup. Foto: Alexandr Donchenko, Style: Olga Blok, Makeup&Hair: Evalenamakeup

A 14 anni sono arrivate a pesare una 36 chili, l'altra 40 pur di affermarsi nel mondo della moda. In un ospedale di Mosca da più di un mese va in scena il dramma delle gemelle Masha e Dasha Ledeneva da Lipetsk, alle quali la scuola di moda della loro città aveva chiesto di perdere qualche chilo per rendere più evidenti gli zigomi. I medici tentano il tutto per tutto per salvarle: l'anoressia ha aggredito i loro corpi in maniera inesorabile, rendendole pelle e ossa. "il cuore potrebbe fermarsi da un momento all'altro", affermano i sanitari.