Russia, sabato i funerali di Stato di Mikhail Gorbaciov

Mikhail Gorbaciov avrà i funerali di Stato.

L'ultimo leader dell'Unione sovietica e Segretario generale di Pcus, morto a 91 anni, riceverà dunque le pubbliche esequie in Russia. Lo riporta l'agenzia Tass. La decisione non era scontata visto che Gorbaciov, statista celebrato in tutto il mondo, è stato invece un politico molto discusso in patria.