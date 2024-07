Russia, Putin firma la legge che aumenta le tasse per i ricchi

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato la legge che aumenta le tasse sul reddito dei ricchi. Un provvedimento che punta a rimpinguare le casse dell'erario mentre infuria la guerra in Ucraina. La legge prevede un'imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche, rappresentando un cambiamento importante rispetto a quella forfettaria, introdotta nel 2001. Il testo stabilisce un'imposta del 13% per redditi sino a 2,4 milioni di rubli (oltre 25mila euro) all'anno. Per quelli superiori a tale importo si applicherà un'aliquota fiscale sempre più alta, sino a un massimo del 22% per i redditi superiori a 50 milioni di rubli (oltre 521mila euro). Il disegno di legge prevede anche un aumento dell'aliquota fiscale sul reddito delle società dal 20% al 25%. Si stima che la riforma fiscale porterà 2.600 miliardi di rubli (oltre 27,1 miliardi di euro) di entrate federali aggiuntive nel 2025.