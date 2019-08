Russia, proteste contro il governo: 12 fermi a San Pietroburgo

Almeno 12 persone sono state fermate dalla polizia russa durante le proteste antigovernative a San Pietroburgo. Un giovane attivista è stato invece fermato a Mosca mentre dimostrava nel centro della capitale. Lo riporta la testata online Meduza. Pare che la polizia stesse per fermare di nuovo anche Olga Misik, la ragazza di 17 anni diventata un simbolo delle proteste per aver letto la Costituzione russa davanti agli agenti in assetto antisommossa.