Russia: risoluzione Parlamento europeo è un atto illegale

Un atto "illegale" al quale la Russia non risponderà con una simile azione contro i Paesi designati come ostili.

Così il vice ministro degli Esteri di Mosca, Oleg Syromolotov, ha definito la risoluzione approvata dal Parlamento europeo che ha designato la Russia come Stato sponsor del terrorismo. "Sarebbe un errore seguire qualcuno in un approccio illegale, non agiremo in modo simile a quello di chi viola la legge internazionale", ha aggiunto.