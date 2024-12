Russia, organizzava viaggi per persone Lgbt: trovato morto in cella

Il direttore di un'agenzia di viaggi per persone Lgbt è stato trovato morto in una prigione di Mosca. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa Tass. L'uomo, il 40enne Andrej Kotov, si trovava in carcere da inizio dicembre con l'accusa di organizzare viaggi turistici per i membri della comunità Lgbt attraverso l'agenzia Men Travel. La Russia ha inserito il "movimento Lgbt" nell'elenco delle organizzazioni terroristiche ed estremistiche a marzo 2024. La versione fornita a Tass dalle forze dell'ordine è che Kotov si sia suicidato durante la detenzione.