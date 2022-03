Russia: non vogliamo dividere l'Ucraina ma smilitarizzarla

L'operazione russa non punta a dividere l'Ucraina in parti ma ad assicurare la sicurezza della Russia.

Lo afferma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov a Sky News Arabia, sottolineando che la Russia vuole un'Ucraina "smilitarizzata e libera dall'ideologia neonazista. Vogliamo che lo status neutrale dell'Ucraina sia nella costituzione e vogliamo garanzie che le armi in grado di cambiare gli equilibri di sicurezza in Europa non possano essere dispiegate".