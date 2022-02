Russia: non ci tireremo indietro davanti a minacce di sanzioni Usa

Afp

Mosca non teme le minacce di sanzioni statunitensi sulla crisi ucraina: lo ha reso noto l'ambasciata russa a Washington prima dell'atteso colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e il segretario di Stato Usa Antony Blinken. "Non ci tireremo indietro e staremo sull'attenti, ascoltando le minacce delle sanzioni statunitensi", ha scritto l'ambasciata su Facebook, aggiungendo che "è Washington, non Mosca, a generare tensioni".