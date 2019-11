L'oppositore russo e leader delle proteste anti-Putin, Alexei Navalny, è stato scarcerato dopo aver scontato una condanna a 30 giorni di reclusione per aver invitato i moscoviti a manifestare contro l'esclusione di numerosi dissidenti dalle elezioni comunali dell'8 settembre. Lo riferisce la sua portavoce, Kira Yarmish. Migliaia di russi sono scesi in piazza contro il governo in questi mesi chiedendo elezioni libere.