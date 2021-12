Russia multa Google per 98 milioni di dollari per contenuti vietati

Un tribunale di Mosca ha inflitto a Google una pesante sanzione per non aver rimosso contenuti illegali. L'azienda statunitense è stata multata per 7,2 miliardi di rubli (98 milioni di dollari). La Russia sanziona regolarmente le grandi aziende digitali, accusate di non cancellare contenuti che promuovono droga, suicidio o legate all'opposizione.