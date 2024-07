Russia, manager italiano rapito per estorsione: liberato dalla polizia

La liberazione del manager italiano è stata ripresa in un video, diffuso dalla polizia russa. Nelle immagini, pubblicate dalla testata Rbc, si vedono gli agenti entrare in una casa da una finestra, mentre un uomo, presumibilmente uno dei sequestratori, è steso a terra a faccia in giù e ammanettato dietro la schiena in giardino. Successivamente si vedono altri due uomini dentro la casa, nella stessa posizione. Infine, il momento in cui i poliziotti entrano nella stanza dove era nascosto Guidotti, steso in un letto, con il polso destro ammanettato a un mobile e con indosso una maglietta nera. "Siamo della polizia, tutto a posto", si sente nel video. A quel punto Guidotti, che aveva sollevato la testa, la lascia cadere, con un gesto evidente di sollievo.