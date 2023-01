Russia, morto Ruslan Khasbulatov: fu l'ultimo presidente del Soviet supremo

È morto in Russia, nella sua casa di campagna vicino a Mosca, Ruslan Khasbulatov, l'ultimo presidente del Soviet Supremo della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa.

Aveva 80 anni. I funerali si svolgeranno nella sua Cecenia, anche se non è specificato ancora in che luogo e in quale data. Dopo il crollo dell'Urss, Khasbulatov guidò il Soviet Supremo insieme al vicepresidente Aleksandr Rutskoj. La sua amicizia con Boris Yeltsin si deteriorò definitivamente quando quest'ultimo sciolse l'istituzione guidata da Khasbulatov nel 1993.