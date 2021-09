Russia, ministro Emergenze muore salvando persona in esercitazioni

IPA

Il ministro russo per le Situazioni di Emergenza, Yevgeny Zinichev, 55 anni, ha perso la vita durante un'esercitazione salvando un'altra persona. Zinichev, ha riferito il ministero, "è morto tragicamente in servizio mentre partecipava alle esercitazioni interdipartimentali per proteggere la zona artica dalle emergenze, salvando la vita di una persona".