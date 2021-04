Russia, media: Alexei Navalny ricoverato per difficoltà respiratorie

IPA

L'oppositore del Cremlino Alexei Navalny sarebbe stato trasferito nell'ospedale della prigione in cui è detenuto in Russia, dopo avere accusato difficoltà respiratorie, febbre alta e tosse insistente. Le autorità sospettano che possa trattarsi di tubercolosi, che ha colpito almeno 15 altri detenuti nella struttura. Lo scrive il giornale russo Izvestia, secondo cui Navalny è stato anche sottoposto a tampone per verificare un eventuale contagio da Covid-19.