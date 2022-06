Russia, mandato d'arresto per il romanziere Dmitry Glukhovsky | Rischia fino a 15 anni per "aver screditato l'esercito russo"

L'accusa sarebbe quella di aver ridicolizzato pubblicamente l'esercito russo, reato per il quale rischia dai 10 ai 15 anni di reclusione . Al momento del provvedimento di cattura, emanato il 7 giugno, non si trovava in patria.



che il 42enne avrebbe rilasciato sui social media e alcune testate occidentali. "I russi in maggioranza sono perfettamentedavanti allo Stato che inculca loro una coscienza dial posto di quella civica - aveva scritto in un post su Instagram - Fermate la! Ammettete che è una guerra contro l'intero Paese e fermatela"., vicina al dissidente politico Navalny, su Twitter ha fatto notare come lo stato russo sia passato da intimorire i politici a fare lo stesso con gli scrittori. Dmitry Glukovsky oltre a essere un autore molto conosciuto tra gli adolescenti europei per il romanzo fantascientifico "", a cui è ispirata anche una serie di videogiochi, è anche un giornalista che in passato ha collaborato con media europei comein Francia,in Germania e