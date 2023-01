Russia, Lavrov: "Colloqui di pace con Zelensky sono esclusi"

La Russia esclude colloqui di pace con Zelensky.

Lo ha detto, in una conferenza stampa, il ministro degli Esteri di Mosca Sergei Lavrov escludendo si possa discutere "su iniziative di pace bizzarre per la risoluzione del conflitto" in Ucraina. "Gli Usa e i suoi alleati vogliono mettere in pratica 'una soluzione finale' contro la Russia come

Hitler per gli ebrei" ha aggiunto Lavrov.