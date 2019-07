Russia, influencer 24enne trovata morta: il corpo era chiuso in valigia Instagram 1 di 7 Instagram 2 di 7 Instagram 3 di 7 Instagram 4 di 7 Instagram 5 di 7 Instagram 6 di 7 Instagram 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Ekaterina Karaglanova pubblicava regolarmente selfie su Instagram dove era paragonata a Audrey Hepburn e aveva oltre 85mila followers (katti_loves_life). Seguiva anche un blog molto seguito di viaggi, praticava come dottore specializzato in dermatologia dopo aver studiato medicina. Secondo quanto afferma il quotidiano Moskovsky Komsomolets era in procinto di andare in Olanda per festeggiare il compleanno: proprio martedì avrebbe compiuto 25 anni. Da poco, riportano i media locali, aveva iniziato una nuova relazione sentimentale.