Russia,esplosioni in una fabbrica di tritolo: 27 feriti e 2 dispersi

Almeno 27 persone sono rimaste ferite in seguito a diverse esplosioni in una fabbrica statale di tritolo nella Russia centro-occidentale. Si tratta della Kristall di Dzerzhinsk, dove l'incidente ha coinvolti diversi abitanti dei dintorni, anch'essi rimasti feriti. Si contano inoltre due dispersi. A fare il bilancio è stato il vicegovernatore della regione di Nizhny Novgorod, Dmitri Krasnov, in un'intervista alla tv di Stato Rossiya 24.