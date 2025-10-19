Russia, tre donne morte in esplosione in un impianto chimico

Tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite nell'esplosione in un impianto chimico sui Monti Urali, in Baschiria. "Un'esplosione piuttosto violenta ha distrutto uno degli edifici. Purtroppo, tre persone hanno perso la vita, tutte donne", ha dichiarato il governatore regionale Rady Khakibov su Telegram. L'esplosione è avvenuta nella città di Sterlitamak, nell'area dove si trova la fabbrica "Avangard", un'azienda che produce componenti chimici. Khakibov ha specificato che l'azienda "gestisce sostanze esplosive" e "svolge un'importante missione pubblica" nel contesto della guerra in Ucraina iniziata nel 2022. Secondo i media russi, la fabbrica "Avangard" fa parte del gruppo statale Rostec ed è coinvolta nella produzione di armi e munizioni, nonché nello smaltimento di equipaggiamento militare.