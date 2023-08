Russia, esplosione in deposito fuochi d'artificio: morta una donna

In Russia è morta in ospedale una delle oltre 50 persone rimaste coinvolte in un'esplosione avvenuta in un deposito di fuochi d'artificio nella cittadina di Sergiev Posad, alle porte di Mosca.

La vittima è una donna di 45 anni, mentre sei dei 55 feriti si trovano in terapia intensiva. Ancora da chiarire le cause dell'esplosione. Inizialmente si era parlato di un attacco con droni, smentito poi dagli inquirenti e dalle autorità. L'indagine avviata ipotizza una violazione dei requisiti di sicurezza sul lavoro.