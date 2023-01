Russia, custode di un villaggio vacanze dà un pugno a un cammello: l'animale lo uccide

L'uomo, 51 anni, è stato subito portato in ospedale, ma per lui non c'è stato nulla da fare

L'uomo è stato subito portato in ospedale, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Non è stato possibile salvarlo a causa delle ferite riportate. "L'animale non ha apprezzato un tale trattamento", si legge in un rapporto locale citato dal Sun, secondo il quale, inoltre, il cammello prima di questo episodio non aveva manifestato segni di aggressività.

Ora le autorità locali stanno verificando se l'animale fosse detenuto legalmente.