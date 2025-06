È di sette il numero dei morti in un incidente avvenuto nella regione di Bryansk, in Russia, dove il crollo di un ponte ha provocato il deragliamento di un treno. I feriti sono oltre 30, molti dei quali ricoverati nell'ospedale di Bryansk. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Il treno era in viaggio da Mosca a Klimov, nell'ovest del Paese.