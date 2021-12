Russia, Corte Suprema stabilisce la chiusura della ong Memorial

Ansa

In Russia la Corte suprema ha stabilito la chiusura della ong Memorial, uno dei gruppi per i diritti umani più antichi, il cui primo presidente fu il dissidente e premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. L'ong è nota per gli studi sulla repressione politica nell'Unione sovietica e la Corte ha affermato che "crea una falsa immagine dell'Urss come Stato terrorista" e "riabilita i criminali nazisti".