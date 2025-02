Russia-Cina, Shoigu in visita a Pechino: l'incontro con Xi Jinping

Il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Sergei Shoigu, è atterrato a Pechino nell'ambito di una breve missione in cui avrà colloqui con i massimi dirigenti cinesi. "Durante la visita di un giorno, è previsto che incontri il presidente Xi Jinping e il ministro degli Esteri della Repubblica popolare Wang Yi", ha riferito la Tass. Il viaggio di Shoigu arriva pochi giorni dopo che Xi ha parlato con la sua controparte russa Vladimir Putin, con il leader cinese che ha elogiato gli "sforzi positivi di Mosca per disinnescare" la crisi in Ucraina.