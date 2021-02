Russia, Blinken: "Usa preoccupati dall'intolleranza del Cremlino"

Afp

"Restiamo profondamente turbati dalla crescente intolleranza del governo russo per tutte le forme di espressione indipendente". Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony J. Blinken, in occasione del sesto anniversario dell'omicidio dell'oppositore Boris Nemtsov. "Coloro che si schierano in difesa delle loro libertà e democrazia in Russia continuano a essere presi di mira, il popolo russo merita di meglio", aggiunge Blinken.