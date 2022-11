Russia, star basket Usa Brittney Griner trasferita in prigione in Mordovia

La star del basket femminile Usa Brittney Griner, detenuta in Russia, è stata trasferita in una colonia penale nella regione della Mordovia.

Lo riferisce la Reuters. In agosto l'atleta era stata condannata a nove anni di prigione per possesso di meno di un grammo di olio di cannabis. L'amministrazione Biden ha avviato trattative per la sua liberazione, attraverso uno scambio di prigionieri.