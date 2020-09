Russia, attaccata sede dell'oppositore Navalny: malore per 3 volontari

Tre volontari collegati al leader d'opposizione russo, Alexei Navalny, si sono sentiti male dopo un attacco con una sostanza chimica alla loro sede in Siberia. La polizia sostiene che la bottiglietta lanciata nell'edificio contenesse un medicinale usato in veterinaria come antisettico e antinfiammatorio. I tre, ricoverati in ospedale, sono stati poi dimessi.