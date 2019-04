Russia, apre il primo centro passaporti per gli abitanti del Donbass

Secondo Alzinov, il centro può smaltire fino a 200 richieste al giorno e un altro ufficio per rilasciare i passaporti ai residenti delle zone occupate dai miliziani dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk sarà aperto, ma il funzionario non ha specificato dove.



Botta e risposta tra Putin e Zelensky - A poche ore dalla vittoria alle elezioni il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva annunciato sui social di voler offrire "la cittadinanza ucraina a tutta la gente che soffre sotto regimi autoritari e corrotti. Prima di tutto ai russi, che oggi soffrono forse più di tutti", rispondendo così a Vladimir Putin che, giorni prima, aveva firmato un decreto per facilitare la concessione della cittadinanza russa agli abitanti delle zone del Sud-Est ucraino occupate dai separatisti. Zelensky in risposta ha aggiunto che la cittadinanza russa dà "diritto a essere arrestati per una protesta pacifica" e "il diritto a non avere elezioni libere e basate sulla competizione". "Il popolo ucraino - ha aggiunto Zelensky - è un popolo libero in un Paese libero, indipendente, sovrano e indivisibile e la cittadinanza ucraina significa libertà, dignità e onore".