Russia, ambasciatrice Usa visita in carcere l'ex marine Paul Whelan

L'ambasciatrice americana in Russia, Lynne Tracy, ha fatto visita all'ex marine Paul Whelan, in carcere nel Paese da oltre quattro anni: lo riporta l'ambasciata su Twitter.

Tracy è andata nella prigione IK17, in Mordovia, fanno sapere gli Usa, aggiungendo che "il governo degli Stati Uniti continuerà a coinvolgere le autorità russe sul suo caso in modo che Paul possa tornare a casa il prima possibile" e definendo il rilascio di Whelan una "priorità assoluta". Whelan è stato condannato in Russia a 16 anni per accuse di spionaggio che lui respinge fermamente dicendosi vittima di "un teatrino politico" e che il governo americano ritiene infondate.