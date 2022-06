Russia, altri due manager morti in un strano incidente: è giallo

Leggi Anche Almeno 5 oligarchi russi morti negli ultimi tre mesi per apparenti suicidi

La dinamica dell'incidente

- Entrambi morti in un tragico incidente: i due stavano partecipando a una spedizione nella regione autonoma di Nenets, nell'Artico russo, quando i fuoristrada anfibi su cui viaggiavano si sono ribaltati nel fiume Bolshaya Bugryanitsa. Trascinati in mare non hanno avuto scampo, mentre gli altri membri della spedizione, fra cui la moglie di Gabrielyan, sono stati soccorsi e salvati.

Gli altri casi di morti sospette

- I dettagli sono ancora pochi e molti sono i dubbi che si sia trattato solo di un incidente, anche alla luce delle vicende che hanno coinvolto altri dirigenti russi. Come la morte di Andrei Krukowski, manager di un villaggio turistico di Gazprom, caduto da una scogliera a Sochi a inizio maggio. E, soprattutto, come i suicidi dei dirigenti di Gazprom Leonid Shulman, a gennaio, e Alexander Tyulyakov, trovato impiccato nel garage il giorno dopo l'inizio dell'invasione ucraina, insieme a quello del magnate dell'energia Mikhail Watford, morto tre giorni dopo Tyulyakov. Sospetti sono stati sollevanti anche per l'ex presidente dell'azienda di gas, Novatek, Sergey Protosenya, del miliardario Vasily Melnikov e dell'ex vicepresidente di Gazprombank Vladislav Avayev: tutti ritrovati senza vita insieme alle loro famiglie, in apparenti omicidi-suicidi.