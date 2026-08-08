Rotterdam, arrestato un uomo sospettato di aver accoltellato dei passanti

La polizia olandese ha arrestato a Rotterdam un uomo di 26 anni, sospettato di aver ferito due persone durante diversi attacchi con coltello, apparentemente compiuti a caso. I primi due episodi si sono verificati intorno alle 9:30 a Spangen, un quartiere popolare a ovest della città, e a Marconiplein, un importante snodo dei trasporti. "Due vittime, entrambe uomini, sono state ferite casualmente. Una è stata ricoverata in ospedale, mentre l'altra ha ricevuto assistenza sul posto, all'interno di un'ambulanza", ha riferito la polizia di Rotterdam su X.
Poco più tardi la polizia è stata informata di un'aggressione con coltello su una passerella nei pressi dell'aeroporto di Rotterdam-L'Aia, a nord-ovest della città. "Si sospetta che lo stesso uomo sia coinvolto negli attacchi con coltello", ha aggiunto la polizia, precisando che l'uomo "si sarebbe spostato in automobile". "L'uomo di 26 anni, residente a Rotterdam, è stato arrestato. La polizia prosegue le indagini" ha infine comunicato la polizia.