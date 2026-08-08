Rotterdam, arrestato un uomo sospettato di aver accoltellato dei passanti

La polizia olandese ha arrestato a Rotterdam un uomo di 26 anni, sospettato di aver ferito due persone durante diversi attacchi con coltello, apparentemente compiuti a caso. I primi due episodi si sono verificati intorno alle 9:30 a Spangen, un quartiere popolare a ovest della città, e a Marconiplein, un importante snodo dei trasporti. "Due vittime, entrambe uomini, sono state ferite casualmente. Una è stata ricoverata in ospedale, mentre l'altra ha ricevuto assistenza sul posto, all'interno di un'ambulanza", ha riferito la polizia di Rotterdam su X.