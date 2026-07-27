Attentato a Berlino, parla il padre di Abdul Ballout: "Gli hanno fatto il lavaggio del cervello" | La polizia rilascia il secondo sospettato

Secondo il padre di Abdul Ballout, il presunto autore dell'attentato al Pride a Berlino ucciso dalla polizia tedesca, il figlio avrebbe subito "un lavaggio del cervello" che lo avrebbe portato ad abbracciare l'ideologia dell'organizzazione terroristica Stato islamico. Il 64enne, attualmente in Libano, ha raccontato al settimanale tedesco Der Spiegel di aver parlato al telefono con il figlio proprio il giorno della strage. "Mi ha detto che gli mancavo e che avrebbe voluto essere con noi in Libano in quel momento", ha affermato. Il padre ha sostenuto che la famiglia non abbia alcun legame con l'ideologia dello Stato islamico: "Siamo sciiti, non lo sosteniamo" ha dichiarato, precisando tuttavia che il figlio simpatizzava per la corrente sunnita dell'Islam.