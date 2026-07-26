Attentato a Berlino, chi era il presunto autore Abdul Ballout | Filo-Isis, era stato inserito in un percorso di de-radicalizzazione

Sebbene Ballout abbia ricevuto una condanna a una pena detentiva per un grave atto di violenza contro lo Stato tedesco, non è stato messo in carcere. La Procura ha spiegato che ciò è avvenuto perché sono stati conteggiati i sei mesi trascorsi in custodia cautelare in Germania e i tre mesi di detenzione in Libano, oltre al fatto che l'uomo avesse ammesso gli addebiti e preso apparentemente le distanze dal gruppo jihadista.