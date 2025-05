Romania, il candidato sconfitto Simion chiede l'annullamento delle elezioni

Il candidato nazionalista George Simion, sconfitto domenica al secondo turno delle elezioni presidenziali in Romania, ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso per annullare il voto a causa di "interferenze esterne". In particolare da parte della Francia, ma anche della vicina Moldavia. "Chiedo ufficialmente alla Corte Costituzionale di annullare le elezioni per le stesse ragioni" che hanno portato all'annullamento del voto di novembre: "Ingerenza esterna".