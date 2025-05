Romania, chiusi i seggi per le presidenziali | Exit poll: in testa il candidato di estrema destra George Simion

Il panorama politico rumeno è stato scosso lo scorso anno quando una corte suprema ha annullato le precedenti elezioni, in cui l'outsider di estrema destra Calin Georgescu era risultato vincitore al primo turno, a seguito di accuse di violazioni elettorali e interferenze russe, che Mosca ha negato. Come in molti paesi dell'Ue, in Romania è forte il sentimento anti-establishment, alimentato dall'alta inflazione e dal costo della vita, dal forte deficit di bilancio e dall'economia stagnante. Gli osservatori sostengono che il malcontento abbia rafforzato il sostegno a figure nazionaliste e di estrema destra come Georgescu, che è sotto inchiesta e non può partecipare alle nuove elezioni.