Rogo Corano: migliaia di musulmani in piazza in Iraq, Libano e Iran

Per il rogo di un Corano davanti a una moschea di Stoccolma, in Svezia, avvenuto il 28 giugno, migliaia di musulmani sono scesi in piazza.

Le proteste pacifiche, seguite alle preghiere settimanali, sono avvenute in Iraq, Libano e Iran, dove i manifestanti hanno voluto esprimere il loro sdegno per un gesto considerato di profanazione. Giovedì invece a Baghdad alcuni dimostranti avevano occupato per diverse ore il complesso dell'ambasciata svedese appiccando un piccolo incendio.