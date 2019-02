Rivoluzione in casa Ikea: parte l'idea dei mobili a noleggio

Cambiare arredamento a ogni stagione non sarà più una cosa da ricchi. Ikea , infatti, ha lanciato una nuova idea: i mobili in affitto . Cucine, scrivanie e armadi si potranno noleggiare, come racconta Torbjorn Loof, amministratore delegato del colosso svedese al Financial Times. La sperimentazione partirà dalla Svizzera, ma presto tutti potranno sfruttare questa nuova idea di business.

“Una volta terminato il periodo di noleggio - racconta Torbjorn Loof - i mobili vengono restituiti e se ne possono affittare altri. Invece di buttarli via, noi li rimettiamo a nuovo e allunghiamo così la vita dei prodotti”. Un’idea di economia circolare utile per ridurre, oltre ai costi, anche l’impatto ambientale.



Le novità di Ikea però non finiscono qui. Il colosso svedese sta pensando anche a una serie di abbonamenti per l’acquisto di diversi tipi di mobilio. Si partirà con gli arredi per l’ufficio e per cucina per poi allargarsi anche ad altri settori. In questo modo, i clienti potranno decidere di cambiare volta per volta diverse parti degli arredi.