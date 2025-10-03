Rivoluzione nella Chiesa anglicana, alla guida una donna: il vescovo Sarah Mullally

Mullally dovrà affrontare divisioni sul trattamento delle donne e delle persone Lgbtq, e dovrà affrontare la preoccupazione che i leader della Chiesa non abbiano fatto abbastanza per sradicare gli scandali di abusi sessuali che perseguitano la Chiesa da oltre un decennio. Segue 105 uomini e diventa la prima donna a guidare 85 anglicani in tutto il mondo. Sostituirà l'ex arcivescovo Justin Welby, che ha annunciato le sue dimissioni a novembre dopo che un'indagine indipendente ha scoperto che non aveva informato la polizia di abusi fisici e sessuali ripetuti da parte di un volontario in un campo estivo cristiano non appena ne era venuto a conoscenza.