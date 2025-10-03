Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Per la prima volta

Rivoluzione nella Chiesa anglicana, alla guida una donna: il vescovo Sarah Mullally

La designazione arriva per rispondere a una serie di scandali sessuali, di pedofilia e di accuse d'insabbiamento che hanno travolto diversi prelati uomini

03 Ott 2025 - 11:33
© Ansa

© Ansa

Rivoluzione nella Chiesa d'Inghilterra, che per la prima volta sarà guidata da un vescovo donnaSarah Mullally è stata eletta dal sinodo alla carica di arcivescovo di Canterbury, ruolo di primate della Chiesa nazionale della Gran Bretagna, il cui capo nominale è il sovrano britannico regnante. La designazione arriva per rispondere a una serie di scandali sessuali, di pedofilia e di accuse d'insabbiamento che hanno travolto diversi prelati uomini: tra gli ecclesiastici coinvolti c'è anche il predecessore di Mullaly, costretto a dimettersi nei mesi scorsi.

Leggi anche

Gb, la Cattedrale di Canterbury ospita la silent-disco: è polemica

Mullally dovrà affrontare divisioni sul trattamento delle donne e delle persone Lgbtq, e dovrà affrontare la preoccupazione che i leader della Chiesa non abbiano fatto abbastanza per sradicare gli scandali di abusi sessuali che perseguitano la Chiesa da oltre un decennio. Segue 105 uomini e diventa la prima donna a guidare 85 anglicani in tutto il mondo. Sostituirà l'ex arcivescovo Justin Welby, che ha annunciato le sue dimissioni a novembre dopo che un'indagine indipendente ha scoperto che non aveva informato la polizia di abusi fisici e sessuali ripetuti da parte di un volontario in un campo estivo cristiano non appena ne era venuto a conoscenza.

Ti potrebbe interessare

chiesa
chiesa anglicana

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema