Ritrovata in Svizzera la bimba rapita in Francia, era con la madre

E' stata ritrovata in Svizzera Mia Montemaggi, la bambina francese di 8 anni rapita martedì nei Vosgi (est Francia) da 3 uomini per conto della madre. La piccola si trovava in uno stabile occupato in compagnia della madre, Lola Montemaggi. Lo rende noto Bfm Tv. La donna, per sentenza del tribunale, non poteva vedere da sola la figlia.