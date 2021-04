Francia, bimba rapita: i fermati confessano, la madre è la mandante

I tre uomini si erano presentati alla porta di casa della nonna materna di Mia, alla quale il tribunale ha affidato la piccola - vietando che la madre potesse vederla da sola - affermando di essere dei servizi sociali e portando via, senza violenza, la bambina. Sono stati fermati nella banlieue di Parigi e portati in commissariato.

La madre di Mia - Mia, secondo gli inquirenti, potrebbe essere stata poi consegnata alla madre Lola, 28 anni, assente da casa da mercoledì. La donna era stata considerata inaffidabile e pericolosa per la piccola, al punto da subire il divieto di vederla da sola. La 28enne ha sempre rifiutato ogni collaborazione con i servizi sociali ed educativi, preferendo - a detta del procuratore che dirige le indagini - vivere "ai margini della societa'". A gennaio aveva espresso il desiderio di partire in camper e "far perdere le tracce".