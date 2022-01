Ritiro familiari diplomatici Usa da Ucraina, Kiev: prematuro ed eccessivo

ansa

Per Kiev l'ordine impartito da Washington di ritirare dall'Ucraina i familiari dei diplomatici americani "è prematuro ed eccessivo". "Con tutto il rispetto del diritto degli Stati stranieri di garantire la sicurezza delle loro missioni diplomatiche, noi consideriamo questa misura come prematura ed eccessiva", afferma il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko. Dello stesso avviso l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, che osserva: "Noi non faremo la stessa cosa, perché non ci sono ragioni specifiche".