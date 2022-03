Risiede in Italia ma è bloccata in Ucraina: "Aiutatemi a scappare, a Kherson nessun corridoio umanitario"

Era in Ucraina per una vacanza insieme alla mamma, ma è rimasta bloccata a Kherson quando è scoppiata la guerra. Maria lo spiega in collegamento a "Pomeriggio Cinque" e chiede aiuto per lasciare il Paese. "Sono venuta qui con mia madre, in Ucraina non tornavo da quattro anni perché ormai risiedo in Italia. Sono arrivata un paio di giorni prima dell'inizio della guerra e la mia regione - spiega Maria - è stata conquistata dai russi quasi subito".

Senza cibo e medicinali, Maria passa le sue giornate al riparo dagli attacchi russi nel seminterrato di una scuola e a Barbara d'Urso rivela: "A Kherson non ci sono corridoi umanitari, chi cerca di uscire dalla regione viene ucciso, è successo ad alcuni miei amici". La giovane ha contattato la Croce Rossa per ricevere aiuto, ma senza nessun risultato. Adesso si rivolge direttamente al pubblico di Canale 5: "Aiutatemi a scappare insieme alla mia famiglia".