Lo riferisce la farnesina

Rimpatriate le cinque italiane fermate in Cisgiordania

Le connazionali, in buone condizioni di salute, hanno ricevuto in aeroporto la visita dei funzionari consolari

24 Ott 2026 - 12:12
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© ansa

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Il rimpatrio delle cinque cittadine italiane fermate nei giorni scorsi in Cisgiordania è avvenuto nella mattinata di sabato 24 ottobre. Lo ha reso noto la Farnesina. Funzionari dell'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv hanno potuto effettuare una visita consolare presso l'aeroporto, in cui le connazionali sono apparse in buone condizioni fisiche. Durante la permanenza del funzionario consolare nella struttura aeroportuale, alle connazionali è stato consentito l'utilizzo dei telefoni cellulari e tutte hanno potuto parlare telefonicamente almeno una volta con il proprio legale.

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