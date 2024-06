Richiedenti asilo, Fondazione Ismu: in Ue oltre un milione di domande

In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, che si celebra il 20 giugno, la Fondazione ISMU (Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità) fa presente che nel 2023, secondo i dati Eurostat, sono stati oltre un milione i richiedenti asilo che hanno presentato per la prima volta domanda di protezione internazionale nei Paesi dell'Ue, con un aumento del 20,1% rispetto al 2022. Inoltre, sono state 75.290 le domande in tutti gli stati dell'Unione europea da parte di richiedenti asilo che già le avevano presentate in precedenza. Questo dato è diminuito del 6,7% rispetto al 2022 (80.705).In Italia si è registrato un +69,1%, ovvero 53.365 in più.