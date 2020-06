Riapertura delle frontiere Ue, Conte e Sanchez scrivono a von der Leyen

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , e il premier spagnolo, Pedro Sanchez , hanno inviato una lettera sulla questione delle riaperture delle frontiere in Europa al presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen . "La revoca delle restrizioni alle frontiere dei Paesi dell'Unione europea dev'essere attuata in modo coordinato , in base a criteri comuni e trasparenti ", ha affermato Sanchez.

Italia e Spagna hanno chiesto alla Commissione Ue che si stabilisca quanto prima un sistema di coordinamento, non discriminatorio fra gli Stati membri, per poter riaprire le frontiere interne ma soprattutto all'esterno.

"E' il momento di riattivare le nostre economie, recuperare la normalità e anche un elemento fondamentale del progetto europeo come la libertà di movimento nello spazio Schengen", sottolineano Conte e Sanchez nella lettera.

Di Maio: "Il 15 giugno sarà il D-Day del turismo europeo" - Sul tema è intervenuto anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Stiamo facendo un lavoro Paese per Paese", non certo per "spiegare quant'è bella l'Italia perché tutti lo sanno", ma "per far capire che si può venire in sicurezza". Allo stesso tempo, però, "crediamo che il 15 giugno potrà essere il D-Day del turismo europeo. Si riaprono le frontiere, a parte poche eccezioni". Tra queste ultime figura l'Austria, con la quale, assicura Di Maio, "ci sono continui contatti e confronti sui dati".