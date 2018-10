Riad: "Non sappiamo dove si trova il corpo di Khashoggi"

Le autorità dell'Arabia Saudita non sanno quale sia il luogo in cui è stato portato il cadavere del giornalista dissidente Jamal Khashoggi dopo la sua uccisione al consolato saudita di Istanbul. "Non sappiamo dove si trova il corpo", ha confermato il ministro degli Esteri di Riad, Adel al Jubeir, spiegando che il re "non era a conoscenza" della morte di Khashoggi e che è "determinato" a consegnare i responsabili alla giustizia.