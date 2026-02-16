Rhode Island, sparatoria durante una partita di hockey scolastica: tre morti

Due vittime adulte sono morte e tre persone si trovano in condizioni critiche in quella che gli investigatori ritengono sia stata una sparatoria mirata "che potrebbe essere legata a una disputa familiare". Lo ha affermato il capo della polizia di Pawtucket, Tina Goncalves durante una conferenza stampa dopo la sparatoria nel Rhode Island, durante una partita di hockey su ghiaccio. Anche il sospetto è stato confermato morto, ha aggiunto Goncalves. "Stiamo mettendo insieme tutti i pezzi. Sembra che il sospetto sia morto a causa di una ferita d'arma da fuoco autoinflitta", ha concluso.