Repubblicani Usa, Mitt Romney attacca Trump: non è all'altezza

L'ex candidato presidenziale repubblicano Mitt Romney, che giurerà giovedì come senatore, ha lanciato un duro attacco al presidente americano Donald Trump, proponendosi come nuova voce critica del Grand Old Party dopo la morte di John McCain, Romney sostiene che la condotta di Trump "negli ultimi due anni, in particolare le sue azioni in questo mese, sono la prova che il presidente non è stato all'altezza dell'incarico".