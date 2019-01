Democratici, Elizabeth Warren lancia la corsa alla Casa Bianca

Elizabeth Warren sarà in prima linea nella corsa dei democratici alla Casa Bianca. La senatrice del Massachusetts è infatti stata la prima tra i potenziali sfidanti di alto profilo ad annunciare la creazione di un comitato esplorativo per le presidenziali del 2020: una mossa che generalmente precede il lancio formale della candidatura alle primarie e nel frattempo consente di raccogliere denaro e mettere insieme uno staff.

Le primarie dem serviranno a chiarire quale sarà il nuovo volto dei democratici dopo che le elezioni di Midterm hanno premiato donne, giovani, liberal e minoranze. Scenderanno in campo, con ogni probabilità, l'ex vice presidente Joe Biden e il deputato texano Beto O'Rourke, ribattezzato "l'Obama bianco".



La Warren, ricorda Ticinonline, ha già scelto il suo slogan, "Join the Fight" (unisciti alla battaglia), e tracciato il suo programma in un video. "La middle class americana è sotto attacco. Come ci siamo arrivati? I miliardari e le grandi società hanno deciso che volevano di più della torta e hanno ingaggiato politici per tagliarsi una fetta più grossa», spiega, confermando la sua linea dura contro le grandi corporation. Una linea vicina a quello del senatore Bernie Sanders, tentato anche lui da una nuova corsa alla Casa Bianca.